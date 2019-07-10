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Омичи посчитали свой город грязным

Главная Общество
Омск
12:36 10 Июля 2019
опрос, рейтинг, жители
Автор: Sibnovosti.ru
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Омск его жители признали одним из самых грязных городов России, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Таковы результаты исследования, проведенного московским маркетинговым агентством Zoom Market.

В рейтинге из 25 российских городов Омск оказался на втором месте, уступив только Махачкале. В перечне есть еще один город Сибирского федерального округа – Новосибирск. Он расположился на 19-й строчке. Кроме того, опрос проводился в Чите. Столица Забайкальского края в итоге оказалась 15-й.

Впрочем, опрос проводился только в этих 25 городах. Всего было собрано 3 тыс. личных интервью. По данным коммерческого директора Zoom Market Андрея Штырова, 73% респондентов считают виноватыми в состоянии города его жителей, 27% - городскую администрацию и коммунальные службы.

По данным мэрии Омска, сейчас в городе проходит экологическая акция «Сделаем! 2019». Омичи очищают от мусора территории, прилегающие к озерам Чередовое и Соленое, а также прибрежную зону Иртыша.

Фото: Дмитрий Рудаков/официальный портал мэрии Омска

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