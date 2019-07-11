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В Омске будут судить организаторов азартных игр

Главная Общество
Омск
12:28 11 Июля 2019
суд, игры, прокуратура
Автор: Sibnovosti.ru
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Октябрьский районный суд Омска рассмотрит уголовное дело, обвиняемыми по которому проходит сразу 11 человек. По версии следствия, он создали преступную группу для занятия игорным бизнесом, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Обвинительное заключение утвердила прокуратура Омской области. Обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр организованной группой).

Подпольный бизнес группы обращает на себя вниманием своим масштабом. По данным надзорного ведомства, на территории четырех округов Омска в 2015-2018 работало 15 игорных заведений. Порой они функционировали в подвалах многоэтажных домов.

В сообщении областной прокуратуры говорится, что всего группа состояла из 13 человек. Но двоих предполагаемых злоумышленников найти пока не удалось, и они были объявлены в розыск.

«Остальные участники преступной группы вину в совершении преступления не признали», - отметили в прокуратуре.

Фото: pixabay.com

 

 

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