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Драка с участием начальника полиции Омска привела к служебной проверке

Главная Общество
Омск
10:27 12 Июля 2019
полиция, проверка, драка
Автор: Sibnovosti.ru
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Информация о драке высокопоставленного омского полицейского в Москве привела к служебной проверке. Ее проведет управление МВД по Омской области, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«У нас назначено проведение служебной проверки по данному факту», - сказали ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее появилось сообщение о том, что начальник полиции Омска Алексей Меркушов якобы подрался с машинистом московского метрополитена. Инцидент произошел 10 июля на станции метро «Каширская».  

По данным информагентства, в результате конфликта машинист был госпитализирован с сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой, а полковника МВД Меркушова задержали полицейские, причем от прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

В Москве Алексей Меркушов проходил переподготовку в Академии управления МВД.

«Работал под его руководством. Нормальный руководитель, адекватный. Шашкой просто так не машет. Как подсказывает жизненный опыт, правды всегда две. Я думаю, что ситуацию осветят и уже можно будет сделать выводы. Пока рано», - прокомментировал инцидент один из пользователей в группе «Омбудсмен полиции» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: pixabay.com

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