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Омский бульвар Победы в граните и зелени

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Омск
17:06 15 Июля 2019
благоустройство, город, работы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «Омск Здесь»
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Работы на второй очереди благоустройства бульвара Победы в Омске начнутся через неделю. Их будет вести ООО СК «Лидер», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Благоустройство объекта предполагает покрытие двух участков общей площадью 3,3 тыс. кв. м. В качестве материала будет использован гранит, уточнили на официальном портале мэрии Омска. Здесь будут установлены ограждения и модернизировано система освещения.

В городской администрации также отметили, что в ходе благоустройства пройдет масштабное озеленение территории. В перечне растений, которые появятся на бульваре, пестролистный дерн, кизильник, сирень, яблони, липы, розы и др.

Работы планируется завершить до конца 2019 года. Их стоимость составляет 93,2 млн руб.

Первую очередь благоустройства СК «Лидер» завершила в октябре 2018 года. В ходе нее, помимо прочего, на входной группе появился фонтан с подсветкой. Были высажены сотни деревьев и кустарников.

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