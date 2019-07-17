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Президент назначил главу ФСБ по Омской области

Главная Общество
Омск
11:07 17 Июля 2019
общество, красноярск, назначение
Автор: Sibnovosti.ru
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Президент России Владимир Путин назначил руководителя управления Федеральной службы безопасности по Омской области. Главой ведомства стал Алексей Савченков — бывший заместитель начальника красноярского управления ФСБ. 

16 июля губернатор региона Александр Бурков провел первую встречу с Савченковым, на которой обсуждались вопросы взаимодействия и совместной работы по обеспечению безопасности в Омской области. 

Полковник Алексей Савченков родился в 1975 году в Свердловской области. Он окончил Уральскую государственную юридическую академию. Савченков пришел на смену Василию Кондратенко, который переведен на аналогичную должность в Забайкальский край.

Фото: omskportal.ru

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