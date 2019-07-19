Омский «Авангард» позвал в гости Леди Гагу

Омский «Авангард» поддержал американскую поп-звезду Леди Гагу. На страницах хоккейного клуба в соцсетях размещено приглашение певице посетить Балашиху, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Певицу Lady Gaga слишком много ругают в инстаграме, в том числе русскоговорящие пользователи. А мы не будем ругать, мы приглашаем в Балашиху! Давай концерт, приезжай на матч «Авангарда», да хоть проводи тут отпуск! Хоккейное сообщество – самое дружелюбное сообщество в мире, в котором нет осуждения и травли», - говорится в посте на странице в Facebook.

Правда, приглашение опубликовано на русском языке.

Страница Леди Гаги в Instagram в последнее время стало местом своеобразного флешмоба, обыгрывающего тему ее переезда к американском актеру Брэдли Куперу, который ранее расстался с российской моделью Ириной Шейк. Этот флешмоб русскоязычный и явно сочувствующий модели. Постепенно тематика комментариев расширилась, сообщает «Коммерсантъ». Страницу заполнили посты самого нелепого содержания вроде «А почем вы продаете гараж в Бирюлево-Товарное?», «Миша, купи хлеб по дороге домой, ты наверняка тут сидишь» и т. д.

Леди Гага – сценический псевдоним певицы Стефани Джерманотты. Ближайшими мероприятиями на ее странице в Facebook указаны три концерта в Лас-Вегасе в октябре.

Напомним, что «Авангард» сам в Балашихе в гостях. Команда временно базируется в Подмосковье из-за аварийного состояния ледовой арены в Омске.

Фото: страница Леди Гаги в Facebook