На старт Сибирского международного марафона могут выйти до 8 тыс участников

В Международном пресс-центре «МКР-Медиа» прошла пресс-конференция, посвященная юбилейному XXX Сибирскому международному марафону.

Как рассказал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, марафон перерос формат исключительно спортивного мероприятия – это теперь и важный социальный проект.

«Марафон – большое событие, которое в этом году подарит омичам и гостям города несколько интересных изюминок. Да, из-за санкций российская легкая атлетика переживает не лучшие времена, но мы развиваемся всем смертям назло».

Директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский отметил, что по планам они ждут на дистанциях 7-8 тысяч участников, включая бегунов из 14 стран мира.

«На дистанции в 42 километра мы ждем элиту марафонского бега. Возможно, кому-то из них удастся побить рекорд, который держится более 20 лет. В этом году трасса марафона проложена по новому маршруту, проходящему по историческому центру Омска. Хочу призвать тех, кто хочет выйти на дистанцию не откладывать регистрацию на последний момент и тем более не участвовать в праздниках нелегально, с фейковыми номерами. Есть правила, которые нужно соблюдать, а регистрация необходима для того, чтобы марафон прошел достойно», - сказал он.

Сибирский международный марафон пройдет в Омске 3 августа.