24 июля
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

На старт Сибирского международного марафона могут выйти до 8 тыс участников

Главная Общество
Омск
14:05 24 Июля 2019
спорт, омск, забег
Фотография © «Омск Здесь»
версия для печати Ico_print

В Международном пресс-центре «МКР-Медиа» прошла пресс-конференция, посвященная юбилейному XXX Сибирскому международному марафону.

Как рассказал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц, марафон перерос формат исключительно спортивного мероприятия – это теперь и важный социальный проект.

«Марафон – большое событие, которое в этом году подарит омичам и гостям города несколько интересных изюминок. Да, из-за санкций российская легкая атлетика  переживает не лучшие времена, но мы развиваемся всем смертям назло».

Директор серии забегов «Сибирский международный марафон» Константин Подбельский отметил, что по планам они ждут на дистанциях 7-8 тысяч участников, включая бегунов из 14 стран мира.

«На дистанции в 42 километра мы ждем элиту марафонского бега. Возможно, кому-то из них удастся побить рекорд, который держится более 20 лет. В этом году трасса марафона проложена по новому маршруту, проходящему по историческому центру Омска. Хочу призвать тех, кто хочет выйти на дистанцию не откладывать регистрацию на последний момент и тем более не участвовать в праздниках нелегально, с фейковыми номерами. Есть правила, которые нужно соблюдать, а регистрация необходима для того, чтобы марафон прошел достойно», - сказал он.

Сибирский международный марафон пройдет в Омске 3 августа.

Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Омский «Авангард» позвал в гости Леди Гагу

Омский «Авангард» позвал в гости Леди Гагу

19 Июля 2019 г.
Приглашение хоккейный клуб разместил на своих страницах в соцсетях
Новости Омска: Президент назначил главу ФСБ по Омской области

Президент назначил главу ФСБ по Омской области

17 Июля 2019 г.
Им стал Алексей Савченков
Новости Омска: Омский бульвар Победы в граните и зелени

Омский бульвар Победы в граните и зелени

15 Июля 2019 г.
Второй этап благоустройства стартует 22 июля
Новости Омска: Драка с участием начальника полиции Омска привела к служебной проверке

Драка с участием начальника полиции Омска привела к служебной проверке

12 Июля 2019 г.
Инцидент с участием полковника МВД произошел в столичном метро
Новости Омска: В Омске будут судить организаторов азартных игр

В Омске будут судить организаторов азартных игр

11 Июля 2019 г.
На скамье подсудимых окажется 11 человек, розыск еще двоих продолжается
Новости Омска: Омичи посчитали свой город грязным

Омичи посчитали свой город грязным

10 Июля 2019 г.
Агентство Zoom Market провело опрос жителей в 25 городах России
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: Омская группа «Титан» рассталась с заводом «Полиом»

Омская группа «Титан» рассталась с заводом «Полиом»

22 Июля 2019 г.
Единственным владельцем завода полипропилена стала совместная компания СИБУРа и «Газпром нефти»
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356