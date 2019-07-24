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Обвиняемые по «делу «Саламандры» в Омске не признали вину

Главная Общество
Омск
14:48 24 Июля 2019
министр, суд, реконструкция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «Омск Здесь»
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В Омске начался судебный процесс по уголовному делу, которое в городе называют «делом «Саламандры». В его материалах говорится о финансовых махинациях при реконструкции исторического здания страхового товарищества «Саламандра» на ул. Музейной,4, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Как писали Sibnovosti.ru, обвиняемыми по делу проходят бывший вице-губернатор Станислав Гребенщиков, директор департамента финансов Омска Богдан Масан (экс-министр строительства и ЖКК Омской области), бывший замминистра строительства региона Евгений Скрудзин и заместитель директора «Омскоблстройзаказчика» Ольга Хорзева. Обвинение предъявлено по ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в декабре 2015 года они организовали перечисление подрядчику реконструкции почти 15 млн руб. из бюджета. Подрядчик, находивший в процедуре банкротства, работы не провел и деньги не вернул. Дело рассматривает Центральный райсуд.

«Я не признаю свою вину, служебным положением я не злоупотреблял, у меня не было никакой заинтересованности - ни карьерной, ни личной. Я просто выполнял свою работу, как я ее понимал», - сказал сегодня в суде Станислав Гребенщиков (цитата по «Интерфакс-Сибирь»).

Остальные фигуранты вину также не признали, отмечает информагентство.

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