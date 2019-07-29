Дело омского застройщика дошло до суда

Уголовное дело о хищении 54 млн руб. при строительстве многоэтажного дома в Октябрьском округе Омска будет направлено в Центральный райсуд. Обвиняемым по делу проходит директор ООО «ПСК «Лидер», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, которое было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, руководитель строительной компании в 2013- 2016 годы похитил у 38 пайщиков ЖСК «Космический-9» средства, предназначенные для возведения дома. Строительство так и не было завершено.

«Вину в совершении преступления фигурант дела не признал, мер по возмещению ущерба не принял. В этой связи в рамках уголовного дела потерпевшими заявлены гражданские иски о возмещении ущерба», - отмечается в сообщении областной прокуратуры.

Жилой комплекс на Космическом проспекте, по данным обманутых дольщиков, предполагалось сдать в эксплуатацию еще в 2014 году. Затес сроки неоднократно переносились.

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