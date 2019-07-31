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Омская яхта «Сибирь» подошла к Полярному кругу

Главная Общество
Омск
16:50 31 Июля 2019
путешествие, судно, непогода
Автор: Sibnovosti.ru
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Отправившаяся в кругосветное путешествие омская яхта «Сибирь» и сопровождающая ее яхта «Жемчужина» дошли до Салехарда. На этот отрезок пути ушло около трех недель, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В административный центр Ямало-Ненецкого автономного округа судна пришли 26 июля.

«Узнали город изнутри, посетили городскую администрацию, пересекли Полярный круг спиной вперед, встретили капитана, промокли», - сделал запись в блоге экспедиции ее участник Сергей Лебединский.

Имеется ввиду, что в Салехард самостоятельно прибыл капитан «Сибири» Сергей Щербаков. Иртышско-обской участок путешествия был пройден без него. Не исключено, что в городе яхте придется задержаться из-за погоды.

«МЧС шлет предупреждения о сильном ветре и грозе, но у нас до выхода еще два дня в запасе, может утихнет. Удивительно как местные жители реагируют на дождь и холод. Вообще никак…», - записал Сергей Лебединский 30 июля.

Кругосветная экспедиция на яхте «Сибирь» стартовала из Омска 7 июля. Путешествие приурочено к 200-летию открытия Антарктиды. За 15 месяцев его участники пройдут более 30 тыс. миль и посетят 17 стран. Согласно плану, «Сибирь» должна стартовать из Салехарда 31 июля, а следующими портами в ее маршруте указаны Ямбург и Сабетта.

Фото: сайт экспедиции яхты «Сибирь»  

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