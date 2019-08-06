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На военном соревновании «Рембат-2019» в Омске установлен рекорд трассы

Главная Общество
Омск
14:51 6 Августа 2019
военные, соревнования, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
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Команда из России выиграла первые соревнования мастерских технического обслуживания и ремонта на международном конкурсе «Рембат-2019». Конкурс на полигоне Омского автобронетанкового инженерного института проходит в рамках международных армейских игр «АрМИ-2019», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Участники конкурса должны были преодолеть противотанковый ров, железнодорожную платформу, брод и еще ряд препятствий. По данным пресс-службы Центрального военного округа, российский экипаж возглавлял курсант Магомедшафи Бабаев. Команда РФ установила рекорд трассы, преодолев дистанцию в 4 км за 16 минут и 34 секунды.

На втором месте оказалась команда из Лаоса. Третье заняли военные ремонтники из Узбекистана. Всего в соревнованиях, которые продлятся до 10 августа, участвуют команды восьми государств. В программу входят, помимо индивидуальной гонки, огневая подготовка, военно-техническая и смешанная эстафеты.

Фото: сайт минобороны РФ

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