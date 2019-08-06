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Парк средневекового периода

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Омск
14:25 6 Августа 2019
реконструкция, фестиваль, парк
Автор: Sibnovosti.ru
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В Омске в ходе празднования Дня города состоялся XV военно-исторический фестиваль «Щит Сибири». По данным мэрии, для участия в нем приехало также около ста реконструкторов из Новосибирска, Тюмени, Томска, Барнаула и Екатеринбурга. В парке им. 30-летия Победы они оживили картины истории Средневековья. Зрители смогли увидеть реконструкции рыцарского турнира и штурма крепости, посетить ярмарку ремесленников и выставку вооружения, послушать концерт музыкальных коллективов.

Фото: страница фестиваля «Щит Сибири» в соцсети «ВКонтакте»; Илья Петров/«Омск Здесь»

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