Парк средневекового периода

В Омске в ходе празднования Дня города состоялся XV военно-исторический фестиваль «Щит Сибири». По данным мэрии, для участия в нем приехало также около ста реконструкторов из Новосибирска, Тюмени, Томска, Барнаула и Екатеринбурга. В парке им. 30-летия Победы они оживили картины истории Средневековья. Зрители смогли увидеть реконструкции рыцарского турнира и штурма крепости, посетить ярмарку ремесленников и выставку вооружения, послушать концерт музыкальных коллективов.

Фото: страница фестиваля «Щит Сибири» в соцсети «ВКонтакте»; Илья Петров/«Омск Здесь»