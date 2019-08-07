Омичка обратилась в суд после того как не смогла похудеть

В июле в Кировский районный суд поступил иск от жительницы Омска к центру снижения веса «Доктор Борменталь» о защите прав потребителей, сообщает «Радио Сибирь».

Женщина указала, что обратилась в центр снижения веса, где был составлен договор по оказанию услуг.

Омичка заплатила почти 59 тыс рублей за занятия в группе «Школа стройности», индивидуальную консультацию специалиста по снижению веса и абонемент на занятия в клубе стройности. Однако желаемого похудения достичь так и не удалось.

В итоге женщина решила подать в суд, однако, в исковых требованиях ей отказали.

Фото с сайта yandex.ru