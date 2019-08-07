7 августа
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Омичка обратилась в суд после того как не смогла похудеть

Главная Общество
Омск
11:46 7 Августа 2019
иск, суд, здоровье, омск
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В июле в Кировский районный суд поступил иск от жительницы Омска к центру снижения веса «Доктор Борменталь» о защите прав потребителей, сообщает «Радио Сибирь».

Женщина указала, что обратилась в центр снижения веса, где был составлен договор по оказанию услуг.

Омичка заплатила почти 59 тыс рублей за занятия в группе «Школа стройности», индивидуальную консультацию специалиста по снижению веса и абонемент на занятия в клубе стройности. Однако желаемого похудения достичь так и не удалось.

В итоге женщина решила подать в суд, однако, в исковых требованиях ей отказали.

Фото с сайта yandex.ru

Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Парк средневекового периода

Парк средневекового периода

6 Августа 2019 г.
Омский фестиваль «Щит Сибири» собрал более ста реконструкторов
Новости Омска: На военном соревновании «Рембат-2019» в Омске установлен рекорд трассы

На военном соревновании «Рембат-2019» в Омске установлен рекорд трассы

6 Августа 2019 г.
Победу в первой дисциплине одержал российский экипаж
Новости Омска: Омская яхта «Сибирь» подошла к Полярному кругу

Омская яхта «Сибирь» подошла к Полярному кругу

31 Июля 2019 г.
В Салехарде участников кругосветки может задержать непогода
Новости Омска: Дело омского застройщика дошло до суда

Дело омского застройщика дошло до суда

29 Июля 2019 г.
Директора ПСК «Лидер» обвиняют в хищении у пайщиков ЖСК 54 млн рублей
Новости Омска: Обвиняемые по «делу «Саламандры» в Омске не признали вину

Обвиняемые по «делу «Саламандры» в Омске не признали вину

24 Июля 2019 г.
Процесс начался в Центральном районном суде
Новости Омска: На старт Сибирского международного марафона могут выйти до 8 тыс участников

На старт Сибирского международного марафона могут выйти до 8 тыс участников

24 Июля 2019 г.
Сибирский международный марафон пройдет в Омске 3 августа.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: К МЧМ-2023 в Омске достроят три четырехзвездочных гостиницы

К МЧМ-2023 в Омске достроят три четырехзвездочных гостиницы

6 Августа 2019 г.
Наличие таких отелей – условие для проведения мирового первенства
Новости Омска: Названы отстающие в реализации федеральных проектов сибирские регионы

Названы отстающие в реализации федеральных проектов сибирские регионы

6 Августа 2019 г.
Отставания касаются предоставления земли для ФАПов и строительства детсадов
Новости Омска: Из Омска в Китай будут поставлять рапсовое масло

Из Омска в Китай будут поставлять рапсовое масло

6 Августа 2019 г.
Первый состав с продукцией, состоящий из 88 контейнеров, отправится из Омска 10 августа на Дальний Восток.
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356