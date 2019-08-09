Эксперт: Студенты из Казахстана уверенно удерживают первое место среди иностранцев в вузах РФ

Кандидат политических наук, заведующий отделом магистратуры и аспирантуры Омской гуманитарной академии Елена Пыхтеева в интервью Международному пресс-центру «МКР-Медиа» рассказала, что треть всех иностранных студентов – жители Казахстана.

В России завершилась приемная кампания в вузы, которая показала увеличивающийся интерес к вузам со стороны иностранных абитуриентов.

«Студенты из Казахстана по-прежнему уверенно удерживают первое место среди иностранцев в вузах Российской Федерации. Численность казахстанских студентов лидирует и в вузах Омска, что определяется, прежде всего, географическим фактором. Непосредственная территориальная близость Омска к границе Республики Казахстан, доступность и высокое качество высшего и послевузовского образования в России (несмотря на критику) создают благоприятные условия для абитуриентов из Казахстана. Большой интерес у иностранных граждан вызывает перспектива после получения российского диплома найти хорошо оплачиваемую работу в России. Общее количество студентов из Казахстана в вузах России последние 10 лет колеблется в районе 70 тыс человек, что составляет одну третью часть всех иностранных студентов, получающих российское образование», - рассказала она.

По мнению Елены Пыхтеевой, в число благоприятных условий для иностранных абитуриентов входят также требования Министерства образования и науки РФ к вузам России иметь обязательный установленный процент иностранных студентов в общем студенческом контингенте отдельного вуза.

«Названный показатель является одним из основных при ежегодном предоставлении вузами нашей страны отчетности по показателям эффективности деятельности.

Лояльное направление образовательной политики задано Президентом России Владимиром Путиным, который в Послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года определил задачу создания необходимых условий в России для получения высшего образования иностранными абитуриентами с целью привлечения в страну талантливой молодежи, особенно из Республики Казахстан», - подчеркнула Пыхтеева.