Омская «Сибирь» обогнула Ямал

Омская яхта «Сибирь», совершающая кругосветное путешествие, покинула порт вахтового поселка Харасвэй (на фото) на Ямале. Судно вместе с сопровождающей его яхтой «Жемчужина» вышло в Карское море, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Интернет-связь с «Сибирью» была потеряна около десяти дней назад. Это произошло вскоре после того, как яхта отправилась из Салехарда на север и миновала 70-й градус северной широты. За прошедшее время участники экспедиции побывали в порту Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе, а затем в поселке Диксон в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Именно в Диксоне завершится эта кругосветка.

«Жемчужина» догнала нас в Сабетте, когда мы уходили. Они в Оби заблудились и хотели выскочить в губу не через ту протоку (Ямсальский бар). В результате более суток снимались с мели и все равно вернулись назад. Теперь встречаемся в Харасавэе (на Диксон они не пошли) …», - приводится запись капитана Сергея Щербакова на сайте экспедиции.

12 августа яхты вошли в Харасвэй. А к утру сегодняшнего дня «Сибирь» находилась уже в 37 милях южнее поселка, направляясь к проливу Югорский шар между островом Вайгач и материком. По словам Сергея Щербакова, в Санкт-Петербурге планируется ремонт судна после трудной швартовки в Сабетте.

Кругосветная экспедиция на яхте «Сибирь» стартовала из Омска 7 июля. Путешествие приурочено к 200-летию открытия Антарктиды. За 15 месяцев его участники пройдут более 30 тыс. миль и посетят 17 стран.

Фото: сайт экспедиции яхты «Сибирь»