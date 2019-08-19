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Омский асфальтовый завод уличили в загрязнении воздуха

Главная Общество
Омск
16:20 19 Августа 2019
завод, загрязнение, воздух
Автор: Sibnovosti.ru
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Завод омской компании «Сибдорстрой» оказался источником несанкционированного выброса загрязняющих веществ в воздух. О результатах проверки, проведенной министерством природных ресурсов и экологии региона, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

По данным ведомства, основанием для проверки стали жалобы омичей на состояние атмосферного воздуха. ООО «Сибдорстрой» занимается изготовлением смеси для дорожного покрытия. На сайте предприятия указывается, что оно реализует асфальтовую крошку.

«В отношении предприятия … возбуждено административное производство по ч. 3 ст. 8.21 (нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению, либо использование неисправных указанных сооружений, оборудования или аппаратуры) и ст. 8.1 (несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов)», - говорится в пресс-релизе областного минприроды.

Предприятию также предстоит устранить выявленные нарушения.

Как сообщали Sibnovosti.ru, в России с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года будет проведен эксперимент по квотированию выбросов в атмосферу загрязняющих веществ. В нем примут участие 12 крупных промышленных городов. В их числе Омск.

Фото: сайт министерства природных ресурсов и экологии Омской области

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