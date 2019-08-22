Агентство AFP опубликовала фоторепортаж о «латышской» деревне в Омской области

На сайте информационного агентства AFP (Agence France-Presse) вышел репортаж омского фотографа Алексея Мальгавко, посвященный жителям деревни Бобровка Омской области.

«Бобровка может похвастаться деревянными домами, построенными в традиционном латышском стиле, и производит сыр по латвийским рецептам. Почти в каждой семье есть латышские костюмы, которое они надевают для особых случаев. На деревенских праздниках звучат латышские песни и исполняются национальные танцы.

Сегодня многие жители сибирской деревни по-прежнему говорят по-латышски, хотя русский язык является языком повседневной жизни», - отмечают журналисты Франс-Пресс.

Деревня Бобровка расположена в 350 километрах от Омска, в ней живут этнические латыши, которые появились в Сибири более 100 лет назад в ходе Столыпинской сельскохозяйственной реформы.

Как рассказал Международному пресс-центру МКР-Медиа фотограф Алексей Мальгавко, репортаж был сделан во время выступления в деревне балтийской фольклорной группы Druvas Zemturi в рамках турне по поддержке латвийских диаспор по всему миру.

Фото AFP