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Овчарки омской полиции ушли на пенсию

Главная Общество
Омск
16:11 23 Августа 2019
пенсия, полиция, преступление
Автор: Sibnovosti.ru
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Кинологическое отделение полка патрульно-постовой службы полиции управления МВД по Омску проводило на заслуженный отдых служебно-розыскных собак Чибиса и Этну. При их участии в городе было раскрыто 100 преступлений, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Немецкой овчарке Этне исполнилось девять лет, восточно-европейской овчарке Чибису – 11. В полиции они служили всю жизнь, выслеживая злоумышленников по запаху. Например, как рассказали в городском управлении МВД, несколько лет тому назад Чибис «раскрыл» кражу денег из ларька в парке 30-летия ВЛКСМ: он нашел след и, подойдя к группе подростков, присел возле одной девушки. Как выяснилось, именно она и похитила средства.

«В основном собаки полицейские служат до восьми лет, но можно продлевать, смотря на их рабочие качества»», - рассказал полицейский кинолог Александр Борисов, обучавший Этну. 

Кинологи, проработавшие с ними не один год, заберут собак к себе домой, отметили в ведомстве. Поэтому новых хозяев им искать не пришлось.

Фото: пресс-служба УМВД по городу Омску

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