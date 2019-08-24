Омская область находится на 21 месте в РФ по пораженности ВИЧ-инфекцией

Заведующая отделением Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Ирина Еремеева в интервью пресс-центру «МКР-Медиа» рассказала о ситуации с ВИЧ-инфекции в Омской области.

«Омская область находится на 7 месте по пораженности ВИЧ-инфекцией в Сибирском федеральном округе и 21 месте в России. За 6 месяцев 2019 года зарегистрировано 884 случая ВИЧ-инфекции. Ежедневно в Омске 5 человек узнают о своем ВИЧ-положительном статусе.

Более половины случаев заражения приходится на половой путь передачи (за 6 месяцев 2019 года он составил 63,5%). Но отмечу, что прошло время, когда ВИЧ-инфекция была болезнью только наркопотребителей, лиц, вовлеченных в секс-услуги, гомосексуалистов. Сегодня ВИЧ-инфекция распространяется среди социально-благополучного населения, которое не всегда правильно оценивает риски заражения и, возможно недостаточно владеет информацией о мерах защиты от гемоконтактных инфекций», - сказала Ереемева.

По ее словам, основной проблемой можно считать недостаточно высокий уровень информированности населения в отношении ВИЧ.

«Сегодня существуют достаточно надежные способы защитить себя от ВИЧ в повседневной жизни. Для молодых людей, не достигших возраста 18 лет, рекомендуется воздержаться от половых контактов до вступления в брак. Для людей, у которых сложились семейные пары, - это взаимная верность партнеров. Для взрослых людей существует барьерная контрацепция - презерватив. Это единственное на сегодняшний день средство, которое защитит обоих партнеров. Для этого достаточно его использовать при каждом сексуальном контакте», - добавила она.

Сейчас на территории Омской области идет кампания «Сдай тест на ВИЧ!».

«Кампания была рассчитана на взрослое социально-благополучное население региона в возрасте старше 25 – 30 лет. Ведь тест на ВИЧ можно сдать еще до того, как отношения перейдут к интимной близости. Это бесплатно, достоверно и анонимно. Обследоваться можно в любом медицинском учреждении по месту жительства и в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями . Также на улицах Омска работает мобильный пункт экспресс-тестирования.