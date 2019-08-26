Яхте «Сибирь» нужен ремонт и член экипажа

Омская яхта «Сибирь» прибудет в Санкт-Петербург ориентировочно 28 августа. В настоящее время она движется из Белого моря на юг по Балтийско-Беломорскому каналу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«На входе в Свирь уже ждут. Волго-Балт заявку одобрил и готовы включить нас в проводку под мостами по Неве. 28-го надеемся подняться на берег в рабочей гавани в Санкт-Петербурге. В Центральном яхт-клубе на Петровской косе добро на подъем получено, кильблок нашли, осталось согласовать с хозяином его использование для ремонта «Сибири», - рассказал 25 августа капитан Сергей Щербаков на сайте судна.

Таким образом, позади у путешественников уже четыре моря: Карское, Печорское, Баренцово и Белое. Как писали Sibnovosti.ru, ремонт стал необходим после непростой швартовки в порту Сабетта. Правый борт «Сибири» был ободран льдом. Помимо ремонта яхте требуется и член экипажа.

«Если у кого есть желание помочь в подготовке «Сибири» к переходу до Антарктиды – милости просим. Кстати, ищем кандидата в постоянные члены экипажа (или на какой-то период, но опытного). Обращаться ко мне, можно на яхту приходить, все равно в работе всё познается», - обратился к посетителям сайта Сергей Щербаков.

Напомним, «Сибирь» совершает кругосветное путешествие, посвященное 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями.

Фото: сайт экспедиции яхты «Сибирь»