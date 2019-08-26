26 августа
Омск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
Омск
...

Яхте «Сибирь» нужен ремонт и член экипажа

Главная Общество
Омск
10:52 26 Августа 2019
судно, путешествие, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Омская яхта «Сибирь» прибудет в Санкт-Петербург ориентировочно 28 августа. В настоящее время она движется из Белого моря на юг по Балтийско-Беломорскому каналу, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«На входе в Свирь уже ждут. Волго-Балт заявку одобрил и готовы включить нас в проводку под мостами по Неве. 28-го надеемся подняться на берег в рабочей гавани в Санкт-Петербурге. В Центральном яхт-клубе на Петровской косе добро на подъем получено, кильблок нашли, осталось согласовать с хозяином его использование для ремонта «Сибири», - рассказал 25 августа капитан Сергей Щербаков на сайте судна.

Таким образом, позади у путешественников уже четыре моря: Карское, Печорское, Баренцово и Белое. Как писали Sibnovosti.ru, ремонт стал необходим после непростой швартовки в порту Сабетта. Правый борт «Сибири» был ободран льдом. Помимо ремонта яхте требуется и член экипажа.

«Если у кого есть желание помочь в подготовке «Сибири» к переходу до Антарктиды – милости просим. Кстати, ищем кандидата в постоянные члены экипажа (или на какой-то период, но опытного). Обращаться ко мне, можно на яхту приходить, все равно в работе всё познается», - обратился к посетителям сайта Сергей Щербаков.

Напомним, «Сибирь» совершает кругосветное путешествие, посвященное 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями.

Фото: сайт экспедиции яхты «Сибирь»

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Омска: Омская область находится на 21 месте в РФ по пораженности ВИЧ-инфекцией

Омская область находится на 21 месте в РФ по пораженности ВИЧ-инфекцией

24 Августа 2019 г.
Ежедневно в Омске 5 человек узнают о своем ВИЧ-положительном статусе.
Новости Омска: Овчарки омской полиции ушли на пенсию

Овчарки омской полиции ушли на пенсию

23 Августа 2019 г.
При участии Чибиса и Этны было раскрыто 100 преступлений
Новости Омска: Агентство AFP опубликовала фоторепортаж о «латышской» деревне в Омской области

Агентство AFP опубликовала фоторепортаж о «латышской» деревне в Омской области

22 Августа 2019 г.
На сайте агентства AFP вышел репортаж омского фотографа Алексея Мальгавко, посвященный жителям деревни Бобровка Омской области.
Новости Омска: Омский асфальтовый завод уличили в загрязнении воздуха

Омский асфальтовый завод уличили в загрязнении воздуха

19 Августа 2019 г.
Административное производство возбуждено в отношении «Сибдорстроя»
Новости Омска: Омская «Сибирь» обогнула Ямал

Омская «Сибирь» обогнула Ямал

13 Августа 2019 г.
Яхта вышла из поселка Харасвэй в Карское море
Новости Омска: Эксперт: Студенты из Казахстана уверенно удерживают первое место среди иностранцев в вузах РФ

Эксперт: Студенты из Казахстана уверенно удерживают первое место среди иностранцев в вузах РФ

9 Августа 2019 г.
В России завершилась приемная кампания в вузы, которая показала увеличивающийся интерес к вузам со стороны иностранных абитуриентов.
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Омска: По дороге в омский аэропорт разгладят «стиральную доску»

По дороге в омский аэропорт разгладят «стиральную доску»

21 Августа 2019 г.
В ноябре по ней проедут президенты России и Казахстана
Новости Омска: Фильм «8-800» режиссера канала «Продвижение» вошел в основную конкурсную программу кинофестиваля «Новый урожай»

Фильм «8-800» режиссера канала «Продвижение» вошел в основную конкурсную программу кинофестиваля «Новый урожай»

24 Августа 2019 г.
К участию в конкурсе допускались только игровые русскоязычные фильмы до 30 минут.
Новости Омска: Вячеслав Цеповяз оказался в омской колонии

Вячеслав Цеповяз оказался в омской колонии

23 Августа 2019 г.
Кубанского бандита перевели из Амурской области
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356