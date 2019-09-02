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В омской глубинке открыли школу с планетарием и скалодромом

Главная Общество
Омск
10:10 2 Сентября 2019
строительство, школа, открытие
Автор: Sibnovosti.ru
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В селе Петропавловка Муромцевского района Омской области к начала учебного года открылась новая средняя школа. Большую часть средств в ее создание вложил предприниматель, уроженец района Борис Коваленко, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Школа рассчитана на 264 ученика. По данным портала правительства Омской области, она не имеет аналогов в регионе. В частности, школа оснащена бассейном, планетарием, тиром и скалодромом. При стоимости проекта 256 млн руб. областной бюджет выделил 50,5 млн руб. на оснащение пищеблока и компьютерных классов, 27,1 млн руб. - на инфраструктуру и благоустройство.

Петропавловка находится на расстоянии более 200 км к северу от Омска.

Фото: портал правительства Омской области

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