В омской глубинке открыли школу с планетарием и скалодромом

В селе Петропавловка Муромцевского района Омской области к начала учебного года открылась новая средняя школа. Большую часть средств в ее создание вложил предприниматель, уроженец района Борис Коваленко, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Школа рассчитана на 264 ученика. По данным портала правительства Омской области, она не имеет аналогов в регионе. В частности, школа оснащена бассейном, планетарием, тиром и скалодромом. При стоимости проекта 256 млн руб. областной бюджет выделил 50,5 млн руб. на оснащение пищеблока и компьютерных классов, 27,1 млн руб. - на инфраструктуру и благоустройство.

Петропавловка находится на расстоянии более 200 км к северу от Омска.

Фото: портал правительства Омской области