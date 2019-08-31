В рамках фестиваля «Таврида-АРТ» прошло более 800 мероприятий

В Международном пресс-центре «МКР-Медиа» прошла пресс-конференция с омичами, ставшими победителями конкурсов грантовой поддержки на Всероссийском фестивале творческих сообществ «Таврида-АРТ».

Как отметил по видеосвязи заместитель директора по внешним коммуникациям Центра развития культурных инициатив «Таврида-АРТ» Егор Лукьянчиков, в рамках фестиваля прошло более 800 мероприятий, среди которых были мастер-классы, лекции и кастинги.

«Таврида – АРТ» – уникальное сообщество молодых деятелей культуры, которые в совместном творчестве создают нечто новое. Перед началом фестиваля организаторы получили более 10 тысяч заявок на участие, а всего фестиваль посетило 92 тысячи зрителей. Гранты, в общей сумме составившие 87 млн рублей, на реализацию своих проектов получили 130 человек».

Руководители общественного движения «Мы не хотим уезжать» Виктория Грушичева и Никита Юдин получили 2 гранта на 250 и 140 тысяч рублей соответственно.

Проект Виктории Грушичевой предусматривает создание в Омске открытой мастерской с отчетными выставками, мастер-классами и выездными мероприятиями. Никита Юдин на полученный грант создаст площадку для сотворчества «Гипс», ведь, по его словам, в Омске сейчас действует всего одна площадка, где можно поработать с гипсом.

Грант в 1 млн рублей будет реализован хореографом Викторией Матран, которая хочет развивать в Омске современные виды танцевального искусств. В городе отсутствуют бесплатные образовательные профессиональные площадки в области хореографии для молодежи.

«Омску есть, что показать России. Не хотелось бы говорить, на какие города страны нам стоит ориентироваться, где все хорошо с хореографией, а где – не очень. Там, где есть сильные лидеры и желание что-то менять, там все и получается. Прошу только одного – сейчас рано давать оценку тем проектам, что будут. Давайте дождемся результатов», - сказала Виктория Матран.

Первый фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» прошел в Крыму с 20 по 26 августа.