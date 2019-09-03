Писательница Нина Дашевская приняла участие в Пекинской международной книжной ярмарке

В рамках Пекинской международной книжной ярмарке (Beijing International Book Fair) в Китае состоялась встреча читателей с российской детской писательницей Ниной Дашевской. На ярмарке Нина Дашевская представила свою книгу «Скрипка неизвестного автора», вышедшую на китайском языке.

В интервью Международному пресс-центру «МКР-Медиа» Нина Дашевская рассказала о том, сложно ли российскому писателю выйти на зарубежные рынки и как обстоят дела в отечественной литературе.

- Нина, насколько сложно российскому писателю выйти на зарубежные рынки?

- Я не очень понимаю, как выходить на любые рынки – это дело издателя. Мое дело – текст. Я могу отправить его в издательство или на конкурс. Дальше – все зависит от того, как работает издательство, как оно контактирует с зарубежными партнерами. Каким образом я попала в программу перевода на китайский – для меня загадка. Во многом это случай, конечно.

Но я думаю, если книга участвует в конкурсах, вызывает интерес, о ней говорят – значит, ее могут заметить. Для моей книги решающим оказалось участие в конкурсе «Книгуру», но в то время у меня не было никаких мыслей о переводе, у меня тогда и на русском языке еще не было книг. И тут я хочу поблагодарить Институт перевода, который включил мою книгу в свою программу. Но это процесс небыстрый. И сейчас на китайском вышла моя, можно сказать, ранняя книга. Есть ли перспективы у других произведений? Надеюсь, что есть.

Мне иногда говорят мои издатели, что моим текстом заинтересовалось издательство в другой стране. Но по факту – у меня вышла одна книга на украинском языке (что меня очень радует) и вот на китайском. Это все. Есть несколько договоров, но пока книга не выйдет – мне не хочется говорить об этом заранее.



То есть моя работа – писать тексты, а издавать их, продвигать, переводить – дело издателя. Издательствам, с которыми я работаю – «Самокат» и «КомпасГид» – все чаще удается продать права иностранным издательствам. Это большая работа, часто не очень заметная – ведь на обложке имя автора. А за ним – работа и многих других людей.

- На ваш взгляд, каково сейчас состояние современной российской литературы?

- Это слишком общий вопрос. Я могу сказать, что для подростковых авторов сейчас хорошее время. Лет 10 назад издаться было практически невозможно, но сейчас все больше и больше издателей не боятся печатать еще никому неизвестных авторов. И даже более того – ставят перед собой задачу «открыть автора».



Для читателей это означает вот что: появляется выбор. Да, тиражи не велики. Но информацию о книгах можно получать из разных источников в Интернете (я люблю портал Папмамбук, обязательно рекомендую конкурс «Книгуру» – там все тексты-финалисты в открытом доступе, а подростки могут читать, оставлять отзывы и голосовать).

Появилась профессия «книжный блогер», и если вы найдете человека, чьему мнению доверяете – он может открыть вам двери в книжный мир. Как пример могу порекомендовать Евгению Шафферт, я всегда сама с удовольствием ее читаю. Женя из Новосибирска, и она давно и очень по делу знакомит читателей со своим чтением и чтением своего сына Кирилла.

Но если сравнивать с тем, как обстоят дела с современной детской и подростковой литературой в Европе, особенно в Скандинавских странах – у нас огромные перспективы для роста.

Нина Дашевская – автор книг «Около музыки», «Вилли», «Я не тормоз», «Скрипка неизвестного автора», День числа Пи», «Тео – театральный капитан», «Второй». Лауреат Всероссийских конкурсов «Книгуру», «Новая детская литература», Премии имени Самуила Маршака, Международной литературной премии имени В.П. Крапивина.