Омская «Сибирь» покинула российские воды

Омская яхта «Сибирь», совершающая кругосветное путешествие, покинула пределы России. Из Санкт-Петербурга судно отправилось по Балтике на запад, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Первый российский этап кругосветки завершился 3 сентября. Второй российский начнется, по плану, только через девять с половиной месяцев в водах, омывающих Чукотку.

«3 сентября Санкт-Петербург проводил нашу «ласточку» так же душевно, как и встретил, и совершенно торжественно», - говорится на сайте экспедиции, посвященной 200-летию открытия Антарктиды российскими мореплавателями.

По последним данным, «Сибирь» находится близ финской столицы Хельсинки. Следующая стоянка планируется в немецком Киле.

Фото: сайт экспедиции яхты «Сибирь»