Футболка на «Радость» омичам

Группа омских активистов выступает за сохранение вывески «Радость», размещенной на одной из многоэтажных жилых домов еще в советские времена. Они считают вывеску городской достопримечательностью, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Омский художник Илья Казанцев выпустил футболки с надписью в защиту городской вывески. По его словам, вырученные от их продажи средства пойдут на регистрацию «Радости» как рекламной конструкции, либо на ее реставрацию.

Вывеска магазина «Радость» размещена на доме на проспекте Карла Маркса,33. Как поясняет сайт «Омск Здесь», городские власти могут убрать вывеску, как не соответствующую новым правилам оформления рекламных конструкций. У «Радости» нет ни собственника, ни документов, регламентирующих ее существование. Оставить ее на месте можно будет лишь в том случае, если жители дома официально оформят ее в качестве рекламной конструкции.