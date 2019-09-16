Омичи могут остаться без горячей воды

"Газпром межрегионгаз Омск" с 12 сентября ввёл полное ограничение поставок газа 18 теплоснабжающим организациям, которые обеспечивают горячим водоснабжением потребителей в Омске и 15 районах области. Такая мера принята из-за долгов за поставленный газ.

Как пишет сайт Омск Здесь, по состоянию на 1 сентября просроченная дебиторская задолженность теплоснабжающих организаций составила более 1 млрд рублей. Половина из этой суммы – долг муниципального предприятия "Тепловая компания".

Как отмечает издание, её потребителям не стоит переживать об отключении горячей воды, пока длятся судебные разбирательства о введении обеспечительных мер.