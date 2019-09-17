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Новый поезд свяжет Омск и Владивосток

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Омск
11:40 17 Сентября 2019
поезд, маршруты, вагоны
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © «Омск Здесь»
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В декабре 2019 года из Омска отправится в путь новый поезд. Поезд Омск – Владивосток получил номер 048Н, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В пути, по данным сайта «Омск Здесь», он будет находиться почти пять дней. Основные остановки запланированы в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Биробиджане и Хабаровске. С 8 декабря состав будет отправляться раз в два дня. Пассажирам предложат вагоны трех классов комфортности.

В настоящее время из Омска во Владивосток по железной дороге можно добраться поездами, следующими в Приморье из Москвы.

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