Новый поезд свяжет Омск и Владивосток

В декабре 2019 года из Омска отправится в путь новый поезд. Поезд Омск – Владивосток получил номер 048Н, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В пути, по данным сайта «Омск Здесь», он будет находиться почти пять дней. Основные остановки запланированы в Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите, Биробиджане и Хабаровске. С 8 декабря состав будет отправляться раз в два дня. Пассажирам предложат вагоны трех классов комфортности.

В настоящее время из Омска во Владивосток по железной дороге можно добраться поездами, следующими в Приморье из Москвы.