Молодежь Омска и Барнаула созналась в желании уехать

Сразу два крупных сибирских муниципалитета оказались в числе российских городов, где больше всего молодежи, готовой их покинуть. Исследование провел Финансовый университет при правительстве РФ, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Больше всего молодежи, готовой переехать из родного города в поисках лучшей жизни, - в Тольятти, Омске, Барнауле, Челябинске и Волгограде. Меньше всего доля потенциальных молодых мигрантов в Севастополе, Грозном, Краснодаре, Симферополе и Москве», - говорится в исследовании, результаты которого стали известны ТАСС.

Опрос проводился среди горожан в возрасте от 18 до 30 лет. По мнению директора Института социально-экономических исследований Финансового университета Алексея Зубца, главная проблема городов, из которых молодые россияне хотят уехать, это противоречие между высоким стандартом качества жизни, который они осваивают на примере более успешных сограждан, и недостатком квалифицированных высокооплачиваемых рабочих мест, на которых этот стандарт можно реализовать.

Как сообщали Sibnovosti.ru, Сибирский федеральный округ потерял в результате миграции в 2018 году почти 29 тыс. человек (превышение числа уехавших над числом прибывших). В том числе, Омская область – 12,1 тыс., Алтайский край – 7,4 тыс.

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