Вывеска «Радость» на проспекте Карла Маркса в Омске может исчезнуть

Вывеска с 60-летней историей не вписывается в новые городские правила оформления рекламных конструкций, что стало полной неожиданностью для омичей.

Как выяснилось, у вывески нет ни собственника, ни документов на существование. Впрочем, не факт, что если бы такие документы были, «Радость» не повторит судьбу вывески «Голубой огонек».

Надпись «Голубой огонек» демонтирована из центра Омска в 2016 году. Против проржавевшей конструкции выступили жильцы дома, на которой она располагалась, и сейчас о ее существовании напоминает лишь одноименные торговый центр и остановка общественного транспорта.

Однако, судя по соцсетям, вывеску «Радость» жители города и общественность готовы сохранять активнее. Омский художник Илья Казанцев возобновил выпуск футболок с вывеской – средства от продаж пойдут на реставрацию неофициального символа, а эксперты предложили присвоить оставшимся советским вывескам особый статус.

Блогер Игорь Федоров считает, что сохранять такие вывески нужно обязательно.

«Конечно, подобные рекламные вывески времен СССР давно стали историей и в некотором роде символами Омска. Кроме того они еще и символы своего времени, середины 60-х гг. Там ведь был ЗАГС, дворец бракосочетания и при нем был открыт магазин, первый, куда могли прийти молодожены и что-то купить себе в семью. Потому и название такое – «Радость». Если бы я был жильцом дома на Маркса, 31, я бы ратовал за ее сохранение, попробовал бы найти спонсора на уход за этой бывшей рекламой. А так я могу лишь попросить их сохранить надпись и после капремонта крыши, который там рано или поздно будет. Решать вопрос должны только собственники помещений в доме № 31 по Маркса».

Основатель проектной группы Public Speech Илья Севастьянов в интервью пресс-центру МКР-Медиа отмечает, что вывески в России сохраняют и восстанавливают на пожертвования жителей, силами активистов, профессиональных реставраторов и предпринимателей.

«Например, Благотворительный фонд сохранения исторического наследия «Внимание» недавно восстановил неоновые вывески "Гастрономия" и "Бакалея" в Сыктывкаре, активисты движения «Вспомнить все» ищут и реставрируют старинные вывески, в Новосибирске включили старые советские вывески и сняли красивое видео про город. Когда в Москве ввели дизайн-код, там тоже старые вывески не попадали под общие нормы. Только что восстановленные вывески предписывалось убрать. Активистов тогда поддержал Музей архитектуры, который обратился с предложением составить реестр вывесок и разработать программу их реставрации», - отметил он.

В 2018 в рамках проекта Public Speech «Мастерская дизайн кода» предполагалось посвятить целый блок истории омских вывесок, но задуманный авторами проект не был осуществлен. Севастьянов отмечает, что горожане готовы активно участвовать в проектах, касающихся городской среды.

«Готовы ли участвовать? В инициативах администрации – нет. В инициативах предпринимателей, независимых от администрации людей – да. Они делают и рассказывают о том, что делается, только честно. Когда делаешь, находятся люди, которые тоже делают и присоединяются. Это видно по всем проектам, которые в Омске делают активисты или предприниматели.

Сейчас продолжается история с улицей Бударина. Сначала в принятии решения о том, какой она будет, включили омичей, а потом этим решением пренебрегли. Все, что происходит в городской среде, чем пользуются люди, что связано с общегородскими ценностями, как в случае с «Радостью», об этом нужно договориться. Если кого-то из этого исключить, возникнет конфликт. Подход общественного участия исключает такие риски в том числе. И риски, когда потом придется переделывать и снова тратить деньги. С Любинским это удалось сделать за счет такого участия, с Бударина, с «Радостью» и другими вывесками пока не понятно получится ли. Как и всегда, все зависит от силы и заинтересованности местного сообщества», - говорит Илья Севастьянов.

Вместе с общественниками помочь в сохранении вывески «Радость» решила сеть кофеен Skuratov Coffee.

Директор по маркетингу Skuratov Coffee Мария Борцова рассказала пресс-центру МКР-Медиа, что сеть планирует действовать в трех направлениях.

«Первое – помощь с юридическим оформлением. Наши юристы готовы помочь с документами, чтобы оформить вывеску как рекламную конструкцию. Второе – это работа с жильцами, но тут мы ищем контакты в доме, сейчас у нас есть несколько неравнодушных жильцов, кто откликнулся. И третье - это выпуск футболок и, возможно, другого мерча. Все, что перекрывает себестоимость мерча, мы отдаем на восстановление вывески, ее ремонт. Но для того, чтобы было, кому отдавать средства, нужны контакты из дома и помощь юристов. Пока в доме есть два человека, которые сами откликнулись. Но это не значит, что всем остальным все равно».

По словам Марии Борцовой, омский мерч интересен в кофейнях других городов. Сегодня в сети Skuratov Coffee представлено 7 городов России: Омск, Москва, Казань, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск и Самара.

Два пятиэтажных дома на проспекте Карла Маркса, 31 и улице Масленникова, 10 в Омске были построены по проекту архитектора А. Юмакаева в середине XX века. На первых этажах разместились Дом бракосочетаний, «Салон для новобрачных», ресторан «Дружба» и магазин «Радость».

Торцы стен над входом в «Дом бракосочетаний» украсили мозаичные панно, а на крышах появились надписи – со стороны улицы Масленникова «Салон для новобрачных», со стороны проспекта Карла Маркса – «Радость». «Радость» была сделана в стиле «советского леттеринга» – образца советской шрифтовой школы.