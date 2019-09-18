Яхта «Сибирь» ждет подмогу и погоду

Омская яхта «Сибирь», совершающая кругосветное путешествие, стоит в порту немецкого города Киль. О причинах затянувшейся стоянки сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

В Киль судно прибыло, преодолев Балтийское море. «Сибирь» уже побывала в финских и шведских водах. Экспедиция оказалась тяжелой. Три члена команды из шести вынуждены были прекратить путешествие. Прежде всего, из-за морской болезни.

«Оставшиеся члены экипажа дежурят ночью по двое и не справляются с нагрузкой. На выручку к путешественникам спешит омский яхтсмен Евгений Забродин. Присоединиться к команде он должен через пару дней. Яхта уже прошла Балтийское море», - говорится в сообщении на сайте экспедиции.

«Сибирь» не может продолжить путь и из-за погодных условий. По первоначальному плану, яхта должна была покинуть Киль еще 9 сентября и сегодня уже подходить к французскому Бресту.

Фото: сайт экспедиции яхты «Сибирь»