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Студенты ОмГПУ получат возможность обучаться в Китае

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Омск
18:42 19 Сентября 2019
омск, китай, университет, обращение
Автор: Sibnovosti.ru
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Омский государственный педагогический университет заключил соглашение о сотрудничестве с Маньчжурским институтом Университета Внутренней Монголии.

Как рассказала Международному пресс-центру МКР-Медиа руководитель отдела международного сотрудничества ОмГПУ Людмила Бевзюк, визит делегации Омской области в Маньчжурию состоялась в рамках реализации нацпроекта по международной кооперации и экспорту и был приурочена к проведению в Маньчжурии первого Китайско-российско-монгольского молодежного предпринимательского форума.

«Мы договорились о совместной организации стажировок и ассистентских программ. Планируется осуществлять взаимный обмен студентами и сотрудниками вузов с целью развития международных отношений и экспорта образования. Студенты ОмГПУ получат возможность обучаться в КНР, принимать участие в программе ассистента преподавателя русского языка как иностранного и проходить обучение на курсах китайского языка на филологическом факультете вуза-партнера», – отметила Людмила Безвлюк.

Омскую область и Маньчжурию связывают давние партнерские отношения: город Омск и город Маньчжурия являются городами-побратимами. Более того, на постоянной основе осуществляются официальные визиты и проводятся торгово-экономические миссии деловых кругов.

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