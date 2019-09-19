Студенты ОмГПУ получат возможность обучаться в Китае

Омский государственный педагогический университет заключил соглашение о сотрудничестве с Маньчжурским институтом Университета Внутренней Монголии.

Как рассказала Международному пресс-центру МКР-Медиа руководитель отдела международного сотрудничества ОмГПУ Людмила Бевзюк, визит делегации Омской области в Маньчжурию состоялась в рамках реализации нацпроекта по международной кооперации и экспорту и был приурочена к проведению в Маньчжурии первого Китайско-российско-монгольского молодежного предпринимательского форума.

«Мы договорились о совместной организации стажировок и ассистентских программ. Планируется осуществлять взаимный обмен студентами и сотрудниками вузов с целью развития международных отношений и экспорта образования. Студенты ОмГПУ получат возможность обучаться в КНР, принимать участие в программе ассистента преподавателя русского языка как иностранного и проходить обучение на курсах китайского языка на филологическом факультете вуза-партнера», – отметила Людмила Безвлюк.

Омскую область и Маньчжурию связывают давние партнерские отношения: город Омск и город Маньчжурия являются городами-побратимами. Более того, на постоянной основе осуществляются официальные визиты и проводятся торгово-экономические миссии деловых кругов.