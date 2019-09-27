Яхта «Сибирь» продолжила путь с новым экипажем

Омская яхта «Сибирь» дошла до Амстердама. Для того, чтобы продолжить кругосветное путешествие, пришлось значительно обновить состав экипажа, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Кадровая проблема возникла из болезни сразу нескольких участников экспедиции к Антарктиде. В какой-то момент на борту «Сибири» оставался только один старпом.

«В итоге набрана новая команда… Сейчас яхта стоит в Амстердаме, и что самое важное, на борту находится шесть человек, экипаж полностью укомплектован! И очень радостно, что новый экипаж состоит также и из омичей, для тех, кто уже не первый месяц в пути всегда приятно увидеть друзей и знакомых земляков», говорится в сообщении на сайте кругосветки.

Пока неизвестно, внесены ли изменения в дальнейший маршрут путешествия. Согласно первоначальному плану, «Сибирь» должна была покинуть Амстердам еще 14 сентября. Следующим портом указан французский Брест.

Фото: сайт экспедиции яхты «Сибирь»