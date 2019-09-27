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Яхта «Сибирь» продолжила путь с новым экипажем

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Омск
10:40 27 Сентября 2019
путешествие, судно, экипаж
Автор: Sibnovosti.ru
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Омская яхта «Сибирь» дошла до Амстердама. Для того, чтобы продолжить кругосветное путешествие, пришлось значительно обновить состав экипажа, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Кадровая проблема возникла из болезни сразу нескольких участников экспедиции к Антарктиде. В какой-то момент на борту «Сибири» оставался только один старпом.

«В итоге набрана новая команда… Сейчас яхта стоит в Амстердаме, и что самое важное, на борту находится шесть человек, экипаж полностью укомплектован! И очень радостно, что новый экипаж состоит также и из омичей, для тех, кто уже не первый месяц в пути всегда приятно увидеть друзей и знакомых земляков», говорится в сообщении на сайте кругосветки.

Пока неизвестно, внесены ли изменения в дальнейший маршрут путешествия. Согласно первоначальному плану, «Сибирь» должна была покинуть Амстердам еще 14 сентября. Следующим портом указан французский Брест.

Фото: сайт экспедиции яхты «Сибирь»

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