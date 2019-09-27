Эксперт: «Китайцы идут туда, где видят возможности»

В рамках проходящего в Омске Российско-Китайского молодежного бизнес-инкубатора в Омском государственном техническом университете прошла открытая лекция востоковеда и генерального директора международной консалтинговой и маркетинговой компании China Insiders Ольги Болкуновой.

Как отметила Ольга Болкунова, несмотря на то, что китайская экономика одна из крупнейших в мире, к стране, особенно в России, продолжают относиться со стереотипами, что Китай это место, где едят рис и ездят на велосипедах.

«В Китае невозможно жить без универсального мобильного приложения WeChat – через него жители страны работают, общаются, делают покупки, заказывают еду, такси и многое другое. В Китае нет границы между рабочим и личным, поэтому жизнь почти миллиарда человек завязана на одном приложении», - рассказала эксперт.

По словам Ольги Болкуновой, китайские компании сейчас все активнее выходят на мировые рынки, которые давно не относятся к Поднебесной как стране, активно копирующей западные технологии.

«С конца 1990-х годов Китай сделал ставку на инновации и развитие собственных бизнес-моделей. Например, государственные программы Made in China и Internet+ стимулируют инновации, внедрение искусственного интеллекта, робототехники. Особые экономические зоны, развитие интернета (особенно 5G) и скоростных дорог в особом приоритете. Одних только технопарков в Китае – 156. Мне нравятся, что китайцы идут туда, где видят возможности. Они быстро учатся и адаптируются. Поколение миллениалов, которое в стране называют «клубничным», много инвестирует в себя: образование, путешествия и личный опыт. Не случайно сейчас в стране столкнулись с тем, что в китайских университетах не задерживается профессура. Если кто-то что-то придумал, он тут же стремится идти в предприниматели, чтобы построить свое дело», - отметила она.

Ольга Болкунова считает, что у иностранного бизнеса нет времени на раскачку в Поднебесной – на рынки страны нужно выходить подготовленным.

«Нужно понимать, что у вас есть всего полгода до тех, пока ваше уникальное предложение не будет скопировано. И отмечу, что без опыта международных продаж с вами никто не будет разговаривать. На мой взгляд, у России есть технологии, которые могут быть интересны не только Китаю, но и остальному миру. Но мы не умеем их «упаковывать», а китайцы умеют, - отметила Ольга Болкунова.

Фото: ОмГТУ