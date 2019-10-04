Яхта «Сибирь» покоряет Ла-Манш

Справа – Англия, слева – Франция. Продолжая кругосветную экспедицию, яхта «Сибирь» вышла в пролив Ла-Манш, приблизившись к юго-западному побережью Франции.

Пролив встретил «Сибирь» сильным встречным ветром. Поэтому движение из Амстердама во французский порт Брест пришлось несколько раз прерывать и отправляться на специализированные стоянки для яхт. Об этом сообщает в блоге экспедиции Сергей Лебединский.

«Понемногу яхта продвигается по Английскому каналу, сейчас корабль в море, ветер сменился, еще несколько часов будет дуть в левый борт – это не совсем то, что нужно, но идти можно... Вот такое оно море, изменчивое и непредсказуемое», - отмечает путешественник.

А в порту Брест «Сибирь» соединится с яхтой XANADU. Затем в направлении Антарктиды судна отправятся вместе.

Напомним, кругосветная экспедиция «Сибирь – Антактика – Сибирь» приурочена к 200-летнему юбилею открытия Антарктиды русскими моряками под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. 20 января 2020 года яхта «Сибирь» должна прибыть к российской антарктической станции «Беллинсгаузен».

Фото: www.sibir2020.ru