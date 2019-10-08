На Чукотке пьют как нигде

Смертность от алкоголя наиболее высока в регионах Дальнего Востока. А выше всего она в самом дальнем его углу – в Чукотском автономном округе, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Рейтинг российских регионов по уровню смертности от пьянства составило РБК. Издание использовало данные Росстата за 2018 год, которые не попадают в регулярные публикации ведомства.

Согласно исследованию, на Чукотке коэффициент смертности по этой причине составил почти 13 человек на 10 тыс. населения. То есть, каждый девятый человек там в 2018 году официально умер из-за алкоголя. В Магаданской области этот коэффициент тоже очень высок –десять человек на 10 тыс. живущих. Впрочем, неверно утверждать, что это проблема исключительно холодных отдаленных регионов России. В числе «лидеров» также Ивановская и Новгородская области. А в числе наиболее благополучных – Приморский край.

В Сибирском федеральном округе, согласно составленной РБК карте, хуже всего дело обстоит в Омской области (более шести человек на 10 тыс. населения), а лучше всего – в Алтайском крае (один-два). Показатель большинства сибирских территорий – два-четыре человека. В Республике Бурятия и Забайкальском крае он выше – четыре-шесть человек.

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