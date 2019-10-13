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Проект омского архитектора стал победителем конкурса дизайна выставки-презентации «Город: Детали»

Главная Общество
Омск
17:58 13 Октября 2019
дизайн, конкурс, омск, победители
Автор: Sibnovosti.ru
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Проект Анны Бычковой «Маяк» занял 1 место в номинации «Арт-объект».

Как рассказала Международному пресс-центру МКР-Медиа Анна Бычкова, в конкурсе «Город: Детали» участвовало более 130 проектов. Авторами работ стали молодые  художники, архитекторы и дизайнеры из России и зарубежья, соревновавшиеся в трех номинациях.

 «Арт-объект «Маяк» как точка на карте, которая указывает на твое присутствие в этом месте. Это как инструмент для обозначения себя, способ помаячить миру. Ты раскручиваешь барабан, который отражает свет за счёт расположенных под разными углами зеркальных пластин. Так же данный объект может выполнять роль небольшого навеса для укрытия от дождя», - отмечает Анна Бычкова.

По словам архитектора, проекты победителей будут рекомендованы для размещения в городской среде Москвы.

«В благоустройстве городской среды всегда нужен комплексный подход, оценка перспектив и актуальность в мире архитектуры. Плохо, когда под видом благоустройства вырубают деревья в обмен на плитку. Увы, в Сибири деревья не жалеют. А в больших городах каждое дерево стараются сохранять», - рассказала Анна Бычкова.

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