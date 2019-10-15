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В Омске выпустят «Карту гостя» к форуму «Россия – Казахстан»

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Омск
08:47 15 Октября 2019
омск, общество, город
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Участники Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который пройдет в Омске 6 и 7 ноября, получат «Карту гостя». Это сервис, который специально к мероприятию готовят региональные власти. Карта будет отпечатана на бумаге, в ней представят информацию о музеях, театрах и кинокомплексах города, а также о заведениях общепита и магазинах с сувенирами. Омские власти уверены, что «Карта гостя» поможет участникам форума, организовать досуг, а также позволит сэкономить.

«Карта будет распространяться бесплатно среди участников и гостей, а выпущена будет уже до конца октября. Она будет не только содержать информацию о 47 заведениях, но и уникальные скидочные предложения для посетителей, – отметили в областном правительстве», — отметил губернатор Александр Бурков.

Добавим, что в рамках деловой программы форума делегаты посетят ведущие предприятия региона, а также примут участие в Форуме молодых лидеров двух стран, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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