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На улице 3-я Островская в Омске на два месяца ограничат движение из-за ремонта

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Омск
11:53 16 Октября 2019
ремонт, омск, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Администрация Омска предупреждает автомобилистов об ограничении движения на улице 3-я Островская. В полночь магистраль перекрыли на участке от улицы Шаронова до улицы 3-я Енисейская – дорожники ведут плановый ремонт.

«Для информирования участников дорожного движения установлены временные дорожные знаки и информационные щиты с возможным маршрутом объезда по улицам: Конева, 70 лет Октября, бульвар Архитекторов. Приносим извинения омичам и гостям города за те неудобства, которые вызваны вводимыми ограничениями. Рекомендуем автомобилистам заранее формировать свои маршруты движения, учитывая вносимые изменения», — отметили в пресс-службе мэрии.

Восстановить движение на магистрали обещают 15 декабря.

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