В Генпрокуратуре рассказали о новом виде мошенничества с использованием поддельных банкнот

Мошенники наклеивают на поддельные купюры специальные ленты, что позволяет обмануть банкомат, сообщает «Радио Сибирь».

Автомат воспринимает фальшивую банкноту как настоящую, принимает её и зачисляет деньги на счёт. После мошенники снимают деньги в другом банкомате уже настоящими купюрами.

В Омской области фальшивые купюры не производятся. Все поддельные деньги, изъятые полицейскими в 2017-2018 годах, были привезены из других регионов, в основном из Центральной России. Чаще всего подделывают купюры в 5000 рублей.