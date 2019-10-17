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До конца года в Омске откроется новый детсад на улице Лисицкого

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Омск
13:51 17 Октября 2019
общество, омск, детсад
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Новый детский сад на ул. Лисицкого откроет свои двери для маленьких омичей в 2020 году. Строительство здания находится в завершающей стадии – начинается внутренняя отделка помещений. До конца года подрядчик обещает сдать учреждение в эксплуатацию. Строители утеплили фасад, для того чтобы детский сад мог работать по принципам энергосбережения. На следующей неделе начнется асфальтирование территории и подъездов к дошкольному учреждению.

«Детский сад строится по проекту, который включен в реестр эффективной проектной документации. В нем учтены все требования к безопасности и санитарно-эпидемиологические нормы. Это говорит о том, что здесь применяются самые современные строительные технологии и материалы. В настоящее время степень готовности объекта — 80%», — пояснила начальник отдела контроля за ходом строительства социальных объектов департамента строительства администрации Омска Елена Небосенко.

Новый детский сад на ул. Лисицкого рассчитан на 101 место. Его стоят по нацпроекту «Образование». Стоимость работ 86 миллионов рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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