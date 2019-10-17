В Омске обсудили работу общественного транспорта города

В Международном пресс-центре МКР-Медиа прошла пресс-конференция об организации работы пассажирского общественного транспорта в г. Омске.

Как отметил доктор технических наук, профессор кафедры «Организация и безопасность движения» Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) Эдуард Сафронов, в Омске отсутствует системная работа, касающаяся развития транспортной инфраструктуры и общественного транспорта.

«Кроме СибАДИ в Омске никто не думает о перспективе, но нас никто не слышит. Город сейчас живет на пределе, выживает, а не развивается. И, в первую очередь, связано это с транспортом. Метро строили, 20 миллиардов рублей вложили, а теперь закапываем. У нас есть метромост, а он работает всего на 20% от своих возможностей. Тоннели стоят пустые, хотя там можно организовать движение хотя бы легкорельсового транспорта. Единственное решение, чтобы бороться с пробками – пересаживать людей на общественный транспорт. Но пока получается наоборот: люди недовольны общественным транспортом и это толкает их к принудительной автомобилизации и обнищанию», - рассказал Эдуард Сафронов.

По словам заместителя руководителя Ассоциации перевозчиков Западной Сибири Александра Бокалова, в последние годы предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками, отмечают снижение пассажиропотока.

«Для решения транспортных проблем необходимо принятие документа планирования, благодаря которому перевозчики могли бы видеть, как и за счет чего будет работать маршрутная сеть», - отметил Александр Бокалов.

По мнению блогера Игоря Федорова, в последние годы администрация Омска впадает из крайности в крайность: если несколько лет назад была ставка на большие автобусы, то в последние пару лет курс сменился на автобусы средней и малой вместимости. Вместе с тем, Игорь Федоров отметил, что принятое ранее решение об объединении пассажирских предприятий в одно ПАТП №8 оказалось удачным: кризисные структуры постепенно начали рассчитываться с налоговыми органами.

Депутат Омского городского совета Олег Афанасьев высказал мнение, что долги муниципальных пассажирских перевозок связаны с обновлением подвижного состава, произошедшем в 2018 году. Вместе с тем Олег Афанасьев выразил удовлетворение тем, что в Омске открылась первая метановая заправочная станция для автобусов, и высказал мнение, что частично решить транспортные проблемы в городе может строительство нового моста через Иртыш.