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В омском кардиодиспансере установили тренажеры с программным управлением

Главная Общество
Омск
15:27 18 Октября 2019
общество, красноярск, медицина
Автор: Sibnovosti.ru
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Современные тренажеры с программным обеспечением появились в отделении реабилитации Омского клинического кардиологического диспансера. Они позволят сделать реабилитацию пациентов безопасной. Велотренажеры и беговые дорожки оснащены датчиками, которые крепятся к телу пациента и следят за работой сердечной мышцы. Устройства умеют делать электрокардиограммы, измерять пульс, артериальное давление и уровень насыщения крови кислородом.

С учетом параметров пациента, тренажер сам задает программу индивидуальной тренировки. При обнаружении ишемических изменений, нагрузка будет снижена, таким образом сердцу больного не позволят перетрудиться, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Тренажеры позволяют проводить безопасные контролируемые тренировки. На экран компьютера выводятся параметры, и мы можем в ходе тренировки вовремя выявлять нарушения сердечного ритма и ишемические изменения у пациента, оценить протокол тренировки и выяснить увеличение толерантности к нагрузкам», –отметила заведующая отделением реабилитации кардиодиспансера Екатерина Приходько.

Добавим, что за год программу реабилитации кардиодиспансере прошли 300 пациентов.

Фото: omskcardio.ru

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