Глава Ассоциации малых туристских городов РФ рассказала о своем путешествии по Китаю

Руководитель Ассоциации малых туристских городов России Елена Канева в интервью Международному пресс-центру МКР-Медиа рассказала о своем путешествии по Китаю в рамках продолжающегося кругосветного путешествия.

«Последний раз мы были в Китае 10 лет назад. Было очень интересно – что там изменилось. Приехав, мы попали совсем в другую страну. Проехав 14 нестоличных городов и почти 8 тысяч километров и могу сказать: Китай летит вперёд на всех парах. Это видно во всем. Например, города расширяются не точечной застройкой, а районами. Это, конечно, сплошные высотки, ведь в стране высокая плотность населения. Причем, строятся не высокие «хрущёвки», а дома с современной архитектурой и большие красивые площади. Очень хорошо развита дорожная инфраструктура. «Многоэтажные» развязки, мосты всех высот, тоннели, - все это мы видели на протяжении всего путешествия по Китаю. Отличное железнодорожное сообщение с множеством скоростных и комфортных поездов», - отмечает Елена Канева.

Елена отмечает, что в китайских городах много электротранспорта – от скутеров и мотоциклов до автомобилей и автобусов. Во всех крупных городах – разветвленное метро, каждое из которых имеет онлайн-приложения.

По словам Елены Каневой, за 10 лет китайцы и внешне заметно изменились.

«На улицах много хорошо и модно одетых людей, бросилась в глаза хорошая обувь. Китайцы стали много путешествовать, мы это и в России все почувствовали. Да и в Европе их видимо-невидимо. По Китаю они тоже активно ездят. Мы попали в неделю празднования 70-летия образования КНР. Все вокзалы, гостиницы и местные достопримечательности были забиты людьми до отказа. Так что, с внутренним туризмом там, похоже, все в порядке. Конечно, не все в Китае гладко и сладко. Проблем хватает. И ветхого жилья ещё много. Эти же «шанхаи» и в Шанхае существуют. И провинция живет попроще. И с гигиеной не везде хорошо, и культурный уровень многих китайцев оставляет желать лучшего. Явно, что технический прогресс резко оторвался вперёд и обогнал культурный. Но, зная упорство китайцев, их нацеленность и умение достигать результаты, можно предположить, что через 5-10 лет и вопрос с культурой населения будет успешно решён».

Руководителя Ассоциации малых туристских городов России удивило и развитие городской среды.

«Никак не думала, что эта тема застанет меня в Китае. Где-нибудь в Европе или, например, в Японии. Это было бы ожидаемо. Мы сейчас в России много говорим о комфортной городской среде, особенно в туристических городах. Спорим. Как нужно это делать? Нужно ли тратить на это деньги. Да и где их взять, деньги? Помню, когда я пришла работать в администрацию Угличского района и создала свою команду по туризму, мы подготовили концепцию создания туристского бренда. Там было много всего интересного. В том числе и внешний облик города. Его комфортность. Тематические парки и скверы, малые архитектурные формы и терренкур вдоль Волги... Это вызвало массу скепсиса и ухмылок у коллег других подразделений. Типа: «Мечтать не вредно!». Не до комфорта! А уж терренкур вообще стал почти ругательным словом. Мне его долго вспоминали. Концепция «пошла» в стол, а через 7-8 лет что-то из неё начало реализовываться. Потихоньку. Со скрипом. Но все же. Пару лет назад вдруг и про терренкур заговорили. И в концепцию развития Углича включили! Правда, эта концепция никак с места не сдвинется. Опять скептиков полно... А тут, приехав в Китай, и колеся из города в город, я вижу, что здесь все это уже есть. Тематические парки и скверы. Шикарные. С продуманным содержанием и оформлением. Утопающие в зелени и цветах. Цветы – не отдельные клумбы, а диковинные композиции. Логически привязанные к месту. Малые архитектурные формы, которых много и на разные темы. Лавочки, мостики, красивые фонари и фонтаны. Ночные подсветки. Не просто лампочки на деревьях или пара гирлянд на доме – концептуальные, художественные. А ещё – терренкуры. Где-то – самые настоящие, с разметками. Где-то, как прогулочные тропы с грамотным оформлением и удобным покрытием. Это все меня ошеломило. Когда мы были здесь 10 лет назад на международном форуме туристских городов, нам показывали Чженчжоу. Супер-современный город, красивый и комфортный. А шестью годами там была маленькая деревня. Мы тогда подумали, что это – показательный пример. «Пустить пыль в глаза» мировому сообществу. Оказалось – нет, реалии».

В Ассоциации малых туристских городов России состоят города Азов, Боровск, Гаврилов посад, Гороховец, Елабуга, Елец, Каргополь, Кунгур, Мышкин, Соликамск, Суздаль, Таруса, Тобольск и Углич.