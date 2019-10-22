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Дома в Омске будут капиталить с учетом энергоэффективности

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Омск
10:26 22 Октября 2019
общество, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Омская область внедряет программу энергоэффективного капитального ремонта домов. Основная задача, чтобы многоэтажки перестали тратить тепло впустую. Сейчас оно уходит в оконные щели, через прохудившиеся крыши и прочее, отметил начальник государственной жилищной инспекции Омской области Александр Бурых.

«Энергоэффективный ремонт - это не погружение в какую-то уникальную систему энергетики. Это прежде всего оценка и анализ затрат на ремонт многоквартирного дома. Например, самые большие квитанции приходят за тепло. Поэтому и надо посмотреть, где мы его теряем в границах самого дома. Пластиковые окна, двери, уплотнители - это может добавить 3-5 градуса тепла. Замена утеплителя на крыше еще повысит эффективность дома», - рассказал Александр Бурых.

Коммунальщики посчитали, что энергоэффективный ремонт позволит жителям в дальнейшем снизить затраты на отопление на 10% и более, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Для того, чтобы дом попал в новую программу, необходимо обращаться в центр общественного контроля в сфере ЖКХ, специалисты которого подготовят пакет документов.

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