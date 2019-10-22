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Большинство обращений населения по капремонту связано с его качеством

Главная Общество
Омск
11:28 22 Октября 2019
ремонт, жилье, омск, пресс-конференция
Автор: Sibnovosti.ru
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В Международном пресс-центре МКР-Медиа прошла пресс-конференция, посвященная теме капитального ремонта многоквартирных домов.

Как отметила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева, самое большое количество обращений населения связано с качеством проводимого капитального ремонта.

«Сегодня во многих регионах России ситуация развивается так, что население исправно платит взносы на капитальный ремонт, средства поступают на счета, но не расходуются. На счетах лежат огромные суммы, но люди годами вынуждены ждать ремонт. Чаще всего на многоквартирных домах делают крыши, но это самый быстрый и дешевый способ выполнить капремонт по одному из направлений. В стране очень большая проблема с инженерной инфраструктурой и, особенно, лифтами в многоквартирных домах», - отметила Светлана Разворотнева.

По словам начальника Государственной жилищной инспекции Омской области Александра Бурых с 2021 года в России должен заработать новый механизм по контрольно-надзорной деятельности за капитальным ремонтом. Сейчас жилищная инспекция даже по обращению населения может проверять ход и качество капремонта только после того, как тот закончится.

«К сожалению, у нас отсутствует преемственность информации: мы мало знаем, какой дом и когда проводил капитальный ремонт по другим программам даже несколько лет назад. Необходимо создание реестра добросовестных подрядчиков и реестра жалоб по капремонту. Сейчас государство готово возмещать населению часть затрат на капремонт, если это делается в рамках программ по энергоэффективности. И это правильно: большую часть затрат по коммунальным платежам люди несут за теплоснабжение и логично работать в этом направлении. Но для этого нужно проанализировать, что и где мы теряем», - рассказал Александр Бурых.

По мнению исполнительного директора Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ по Омской области «ЖКХ Контроль» Марии Заздравных, проблему с лифтами в многоквартирных домах могли бы решить программы по приобретению новых лифтов в рассрочку. Такие проекты действуют в нескольких регионах России.

«По капитальному ремонту существует много программ поддержки, надо только знать об их существовании. Например, один из нюансов касается возможных затрат на строительство или модернизацию детских площадок, на которые можно направлять взносы за капремонт. Такая практика есть только у Омской области. Нам предлагают этот пункт убрать, но, на мой взгляд, убрать что-то несложно, а вот вернуть назад и доказать, что это нужно, гораздо сложнее», - отметила Мария Заздравных.

Фото yandex.ru

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