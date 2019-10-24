В Омске установят памятник медработникам, спасавшим советских солдат в годы ВОВ

Монумент появится в Парке Победы по инициативе организации Ветераны здравоохранения Омской области. Эскиз и макет уже готовы. Сейчас ведётся работа по утверждению места для размещения монумента.

На гранитном постаменте будет установлена композиция: фигуры врача-хирурга, медсестры и раненого бойца. Они будут выполнены в полный рост. На постаменте изобразят символы того времени: поле боя, медиков, этапы эвакуации и главный знак медработников «змея с чашей». Автором монумента выступит скульптор Виталий Шевченко.

Выливать памятник из бронзы будут в Москве или Челябинске, а затем доставят в Омск. В организации планируют завершить установку памятника в Парке Победы в следующем году к 9 Мая.

Фото с сайта www.culture.ru