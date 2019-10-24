В Омске появится новый железнодорожный мост через Омь

На большом перегоне между станциями Московка и Комбинатская в Омске в течение двух лет возведут железнодорожный мост через Омь. Переправу построят в 50 метрах от действующего сооружения 1955 года постройки. «РЖД» инвестирует в проект 1,8 млрд рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

По новому мосту будут двигаться грузовые составы, в том числе, предназначенные для транспортировки нефтепродуктов с Омского нефтеперерабатывающего завода. Грузоподъемность моста значительно увеличится.

Строительство железнодорожной переправы будет проходить в несколько этапов. Работы начнутся уже осенью текущего года. Сдать объект в эксплуатацию планируют к февралю 2022 года.