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В Омске появится новый железнодорожный мост через Омь

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Омск
14:22 24 Октября 2019
общество, омск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На большом перегоне между станциями Московка и Комбинатская в Омске в течение двух лет возведут железнодорожный мост через Омь. Переправу построят в 50 метрах от действующего сооружения 1955 года постройки. «РЖД» инвестирует в проект 1,8 млрд рублей, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

По новому мосту будут двигаться грузовые составы, в том числе, предназначенные для транспортировки нефтепродуктов с Омского нефтеперерабатывающего завода. Грузоподъемность моста значительно увеличится.

Строительство железнодорожной переправы будет проходить в несколько этапов. Работы начнутся уже осенью текущего года. Сдать объект в эксплуатацию планируют к февралю 2022 года.

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