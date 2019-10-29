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Яхта «Сибирь» готовится к затяжному пути до Антарктиды

Главная Общество
Омск
09:03 29 Октября 2019
антарктида, сибирь, путешествие
Автор: Sibnovosti.ru
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Экипаж яхты «Сибирь» готовится к переходу через Атлантический океан, сейчас участники кругосветной экспедиции набираются сил в районе столицы Португалии – городе Лиссабон.

Как отметил участник экспедиции Сергей Лебединский, слова которого приводит пресс-центр МКР-Медиа, маршрут от французского порта Брест через Бискайский залив Атлантического океана занял у яхты «Сибирь» несколько дней.

«Бискайский залив изрядно потрепал корабль, левая «скула» ободрана волнами, похожие повреждения были после прохода сквозь льды, в Северном Ледовитом океане. На ходовых качествах эта поломка не скажется, но устранять её нужно. При этом нужно поднимать яхту на берег, что возможно только в Сальвадоре, до которого еще больше месяца пути. В 300 км от Лиссабона экипаж был вынужден сделать остановку, забарахлил двигатель, которому потребовался ремонт», - сообщил Сергей Лебединский.

Из Лиссабона кругосветная экспедиция «Сибирь – Антарктика – Сибирь» возьмет курс на Канарские острова, а в конце ноября 2019 года должна будет достичь берегов Бразилии.

Кругосветная экспедиция «Сибирь – Антарктика – Сибирь» приурочена к 200-летнему юбилею открытия Антарктиды русскими моряками под командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева. К российской антарктической станции «Беллинсгаузен»  яхта «Сибирь» должна прибыть к 20 января 2020 года.

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