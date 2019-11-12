Документы омского периода Александра Колчака продадут в Париже

В ноябре состоится аукцион, на который будет выставлен архив адмирала Александра Колчака, носившего титул верховного правителя России. Его проведет парижский аукционный дом Drouot, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Умер внук Колчака, который жил в Париже, и его друзья выставили на продажу прекрасный, совершенно уникальный архив, в котором фотографии Колчака, его письма жене и другие уникальные документы. Этот архив очень ценен для России, и будет очень печально, если он уйдет в частный архив. Конечно, это не наш уровень, но мы проинформировали министерство культуры и Государственный архив Российской Федерации, мы очень заинтересованы, чтобы этот архив был приобретен», - рассказала ТАСС директор омского центра изучения истории гражданской войны Галина Бородина.

По ее данным, архив состоит примерно из 400 предметов. 25 из них – документы, письма и фотографии – относятся к омскому периоду жизни адмирала.

18 ноября 1918 года Александр Колчак произвел переворот в Омске – сверг режим Директории и был объявлен верховным правителем. Спустя примерно год Белая армия под натиском войск Советской России оставила Омска и начала отступление на восток.

Аукцион назначен на 21 ноября 2019 года.