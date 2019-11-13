Чемпион мира по смешанным единоборствам Александр Шлеменко заявил, что в многоквартирных домах не должны работать торговые точки и магазины, торгующие алкоголем.

«В 1990-е годы практически в каждом доме существовало несколько точек, торгующих наркотиками. И сегодня нормальные непьющие люди зажаты в каких-то тисках этими точками. Они покупают лицензии как учреждения общепита, а на деле круглосуточно торгуют алкоголем. Когда нельзя торговать алкоголем? Ночью. Нормальные семьянины ночью спят. А все остальное время наши дети видят эти так называемые «наливайки». Существуют они,в том числе из-за нечистоплотных чиновников, у которых есть запасной аэродром и которые относятся к стране, как к банановой республике. А наша задача – показать им, что мы «банановой республикой» не являемся. Необходима единая позиция гражданского общества», - отметил Александр Шлеменко.

Александр Шлеменко рассказал о том, что за последнее время дважды был на юбилеях в детских спортивно-юношеских школах, где присутствовали столы с алкоголем.

«Я пришел и говорю: «Вы что делаете? Здесь дети и они выступают перед вами. Все идет от нас самих, от личного примера. Думаю, нам всем нужно принять решение, потому что времени на исправление ситуации просто нет», - отметил Александр Шлеменко.